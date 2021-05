Real Estate Transfers: May 27, 2021

Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Research Service, dated April 3-9, 2021.

AQUEBOGUE (11931)

• Giordano, A, to Oliva Palencia, Jorge & Edbil, 579 Church Ln (600-21-2-15.5), (R), $487,600

• Antanaitis, M, to Stone, Jason, 36 Broad Ave (600-85-2-65), (R), $520,000

BAITING HOLLOW (11933)

• Tortosa, F, to Courtney, Melissa, 102 Fox Hill Dr, Unit 102 (600-11.1-1-2), (R), $329,000

CALVERTON (11933)

• Fasanelli, G & C, to Wilson II, Robert, 84 Gregory Way (600-58-2-10.25), (R), $454,500

• Schembri, A, to Seda, Thomas, 84 Wildwood Dr (600-97-1-2), (R), $385,000

• Engmann, B, to Papageorgio, Leo, 164 Jakes Ln (600-99-2-4.35), (R), $510,000

EAST MARION (11939)

• Vidal, E & H Trust to Puglia, Mark, 7995 Route 25 (1000-31-2-29), (R), $750,000

FISHERS ISLAND (06390)

• Burr, J, to 411 Equestrian Avenue LLC, 411 Equestrian Ave (1000-9-4-3), (C), $495,000

FLANDERS (11901)

• Minister Real Estate to Chun Galvez, Melvin, 108 Bell Ave (900-142-2-21.1), (R), $540,000

• Fioto, M, by Executor to Chavez, Karla, 116 Glider Ave (900-142-3-32), (R), $336,850

GREENPORT (11944)

• Fisher, L, to Quietman Holdings LLC, 325 Bridge St (1000-34-3-49), (R), $625,000

• 525 Greenport LLC to Reeve, Emily, 525 Second St (1001-2-6-14.1), (R), $620,000

MATTITUCK (11952)

• Meskouris, Morin & Pasc to Flossos, Anna, 1325 Central Dr (1000-106-2-30), (R), $410,000

• Carter, M, to Kolgore, Zachary, 1525 West Mill Rd (1000-106-9-8.1), (R), $1,260,000

• Preszler, T, to Rieger, Nicolas, 2200 Wickham Ave (1000-139-3-25), (R), $950,000

NEW SUFFOLK (11956)

• Caridi, S, by Heirs to Lentini, David, 580 Kouros Rd (1000-117-6-19.1), (R), $785,000

ORIENT (11957)

• Schaefer, M & K, to Sennis, Kathryn, 1460 Hillcrest Dr (1000-13-2-8.24), (R), $1,375,000

• Varkoutas, A & A, to Busch, Daniel, 300 Hillcrest Dr (1000-13-2-8.31), (V), $375,000

PECONIC (11958)

• Catapano, M & K, to Peconic Park Properties, 33705 CR 48 (1000-74-2-12.2), (R), $1,570,000

RIVERHEAD (11901)

• Agarabi, A, to Hawkwind Bluffs, LLC, 2 & 2A Dolphin Way (600-4-1-2.1), (R), $875,000

• Carman, G, W & L, & Ingham to County of Suffolk, 4518 Sound Ave (600-19-1-3), (V), $8,368,902

• Frazier, B Trust to Riedman, Paul, 188 Scenic Lake Dr (600-82.2-1-188), (R), $440,000

• Evergreen Homes Cnstrc to Save More Homes LLC, 153 FoxRun & 10-37,40,46,48 (600-85-1-10.24), (V), $508,750

• Langhorn, M, by Executor to 752 Raynor Avenue LLC, 752 Raynor Ave (600-123-1-36), (R), $322,500

• Golembeski, V, by Admr to Avalos, Nelson, 411 Claus Ave (600-124-2-35), (R), $315,000

SOUTHOLD (11971)

• Gallagher, K, to Vigdorchik, Jonathan, 17975 Soundview Ave (1000-51-1-7), (R), $1,700,000

• Johnson, R & J, to Sridharan, Arthi, 605 Oriole Dr (1000-55-6-15.29), (R), $742,500

• Harroun, M, to 622 Church Lane LLC, 63745 Route 25 (1000-56-4-17.1), (R), $899,000

• Vitale, G, to Wachter, Jason, 230 Jockey Creek Dr (1000-70-5-8), (R), $925,000

• Rucconich, F & T, to Nuccio, Salvatore, 4490 Oaklawn Ave (1000-70-9-47), (R), $589,000

• Carnevale, V, to 675 Glenn LLC, 675 Glenn Rd (1000-78-2-7), (V), $299,000

• Ruggles, M, to Ruggles, Jacqueline, 1150 Nokomis Rd (1000-78-3-15), (R), $500,000

• Verostek, C & J Trusts to Lazarovic, Mark, 65 Grove Rd (1000-135-3-23), (V), $70,000

WADING RIVER (11792)

• Hoblin, T & G, to Healy, Kenneth, 255 Maple Rd (600-26-2-9.3), (R), $500,000

• Ortiz, A, to Mignano, Carlo, 2370 & 2374 N Wading River (600-36-2-17.2), (R), $407,500

• Kelly Trusts to Fuhrer, Jane, 727 Hulse Landing Rd (600-53-1-21.1), (R), $270,000

• Gieck, G, to Roman, Justin, 161 Overlook Dr (600-54-2-6), (R), $500,000

(Key: Tax map numbers = District-Section-Block-Lot; (A) = agriculture; (R) = residential; (V) = vacant property; (C) = commercial; (R&E) = recreation & entertainment; (CS) = community services; (I) = industrial; (PS) = public service; (P) = park land; as determined from assessed values in the current tax rolls.)