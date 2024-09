Shelter Island Real Estate Transfers: Sept. 13, 2024

(Credit: Reporter file)

Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Vision Inc., dated July 5, 2024.

SHELTER ISLAND (11964)

• James Bone & Sebnem Senyener-Bone to The Vroom House LLC, 5 Cove Way (700-18-3-64.003) (R) $1,465,000

SHELTER ISLAND heights (11965)

• Barbara Foley to George & Amy Stein, 173 North Ferry Road (700-7-3-31) (R) $250,000

BAITING HOLLOW (11933)

• Kelly & Steven Shauger to Friars Head Operating Company LLC, 2954 Sound Avenue (600-41-1-9) (R) $750,000

• Michael Edwards to Mark & Linda Cestra, 510 Fox Hill Drive (600-11.01-1-100) (R) $569,000

CALVERTON (11933)

• Barbara Ringewald to Ethan & Maria Koffler, 39 Kay Road (600-115.01-1-51) (R) $415,000

CUTCHOGUE (11935)

• Karen Wald & Michael Mead to Mark & Leane Romeo, 430 Pine Tree Road (1000-104-1-9.002) (R) $1,415,000

• Barbara Wynne to Gerald McIntyre & Yucheol Oh, 50 Millstone Lane (1000-102.01-1-25) (R) $1,050,000

GREENPORT (11944)

• John & Paula Constant to Daniel & Michelle Krulder, 13 Stirling Cove (1001-3.01-1-13) (R) $1,225,000

• Mary & Blase Lombardo to Peter Sack & Danielle Regan, 2780 Bay Shore Road (1000-53-6-44.001) (R) $985,000

• Cordell Living Trust to Barbara Whelan, 8 Oyster Point (1001-7.01-1-8) (R) $970,000

JAMESPORT (11947)

• Daniel & Linda DeMarco to Jerry & Esther Chrisafis, 112 Pier Avenue (600-8-6-2) (R) $1,050,000

MATTITUCK (11952)

• Estate of Lynda Saunders to William & Kerry O’Hagan, 615 Deep Hole Drive (1000-115-13-6) (R) $625,000

RIVERHEAD (11901)

• Riverhead Enterprises LP to 203 E Main Street LLC, 203 East Main Street (600-129-1-17) (V) $5,450,000

• Further North Farm LLC to Alison Gilligan, 41 Phillips Lane (600-45-2-14.010) (R) $1,800,000

• 87 Sandy Court LLC to Miriam Villavicencio & Auner Estrada, 20 Doctors Path (600-84-5-7) (R) $757,000

• Jennifer & Joseph Venth to Franklin Hernandez & Nelson & Carlos Guevara, 19 Dolphin Way (600-17-2-30) (R) $660,000

• George Chrisostomides & Julie Rich to Evgeniy Deyneko & Oxana Frantsouzova, 105 Willow Pond Drive (600-18.01-2-5) (R) $549,000

• Estate of Pamela Cheek to Elmer Lopez & Yesenia Hernandez, 242 Fishel Avenue (600-127-4-21) (R) $450,000

• Cornell Properties Corp to Sarv 26 Properties LLC, 1118 Delores Avenue (600-102-3-9) (R) $382,500

SOUTHOLD (11971)

• Estate of Rita Duran to Helga Kessel, 1145 Smith Drive South (1000-76-2-33) (R) $999,025

• Sara Bloom to 26 Alden Management LLC, 240 Christopher Street (1000-70-12-23) (R) $977,000

• Amelia Mancini & Ann VerPault to Frank & Mary Cicarelli, 600 Grove Road (1000-51-6-25) (R) $750,000

• John & Robert Mazzaferro & Thomas Massaferro to James Read & Alyse Clark, 670 Parkway (1000-70-10-41 (R) $735,000

WADING RIVER (11792)

• Michael & Carol DeGennaro to Andrew & Jensen Conklin, 32 North Woods Drive (600-36-2-1.015)(R) $875,000

• Audrey Freudenberg Trust to Daniel & Katrina Blunnie, 133 Herod Point Road (600-26-2-47.001) (R) $535,000

(Key: Tax map numbers = District-Section-Block-Lot; (A) = agriculture; (R) = residential; (V) = vacant property; (C) = commercial; (R&E) = recreation & entertainment; (CS) = community services; (I) = industrial; (PS) = public service; (P) = park land; as determined from assessed values in the current tax rolls.)