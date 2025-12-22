Featured Story

Shelter Island Holiday Worship Services 

Our Lady of the Isle R.C. Churc: 

Saturday at 4 p.m., Confessions at 3 p.m.

Sunday at 9:30 a.m. Daily Mass at 9 a.m. Monday – Friday

Wednesday, Dec. 24: 9 a.m.  Daily Mass                                                                                                                      

4 p.m. Nativity Pageant & Mass 6 p.m. Christmas Eve Mass                                                                             

Thursday, Dec. 25:   9:30 a.m. Christmas Day Mass

Wednesday, Dec. 31: 9 a.m.  Daily Mass                                                                                                                     

4 p.m. Mass – New Year’s Eve Vigil of the Solemnity of Mary                 

Thursday, Jan. 1: 9:30 a.m.  Mass – Solemnity of Mary, The Mother of God

St. Mary’s Episcopal Church 

Sunday: 8 a.m. Eucharist (Quiet) in the Sanctuary. 

10 a.m. Eucharist with Music in the Sanctuary, and on ZOOM. 5 p.m. TAIZE. Visit stmarysshelterisland.org for Zoom link.

Wednesday, Dec. 24, Christmas Eve: 5:30 p.m. Carols 6 p.m. Mass

Thursday, Dec. 25 Christmas: 9 a.m. Eucharist (Quiet)

Shelter Island Friends Meeting
Sundays at 10:30 a.m., year-round, Quaker Monument at Sylvester Manor

Shelter Island Presbyterian Church
Sundays at 10 a.m. Wednesday, Dec. 24: 8 p.m. Christmas Eve Service

