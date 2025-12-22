Shelter Island Holiday Worship Services
Our Lady of the Isle R.C. Churc:
Saturday at 4 p.m., Confessions at 3 p.m.
Sunday at 9:30 a.m. Daily Mass at 9 a.m. Monday – Friday
Wednesday, Dec. 24: 9 a.m. Daily Mass
4 p.m. Nativity Pageant & Mass 6 p.m. Christmas Eve Mass
Thursday, Dec. 25: 9:30 a.m. Christmas Day Mass
Wednesday, Dec. 31: 9 a.m. Daily Mass
4 p.m. Mass – New Year’s Eve Vigil of the Solemnity of Mary
Thursday, Jan. 1: 9:30 a.m. Mass – Solemnity of Mary, The Mother of God
St. Mary’s Episcopal Church
Sunday: 8 a.m. Eucharist (Quiet) in the Sanctuary.
10 a.m. Eucharist with Music in the Sanctuary, and on ZOOM. 5 p.m. TAIZE. Visit stmarysshelterisland.org for Zoom link.
Wednesday, Dec. 24, Christmas Eve: 5:30 p.m. Carols 6 p.m. Mass
Thursday, Dec. 25 Christmas: 9 a.m. Eucharist (Quiet)
Shelter Island Friends Meeting
Sundays at 10:30 a.m., year-round, Quaker Monument at Sylvester Manor
Shelter Island Presbyterian Church
Sundays at 10 a.m. Wednesday, Dec. 24: 8 p.m. Christmas Eve Service