Shelter Island Reporter Real Estate Transfrs: Oct. 9, 2025

Listings prepared for Times Review Media Group by Suffolk Vision Inc., dated Aug. 1, 2025.

AQUEBOGUE (11931)

• Haley & Mark Rolle to Elizabeth Hernandez & Faustino Rojas, 224 Church Lane (600-67-2-2.001) (R) $625,000

GREENPORT (11944)

• Richard & Shayna Polk to Clinton & Kristen Dockery, 133 6th Street (1001-7-1-15.001) (R) $2,875,000

• Tina Bogeatjes & Maria Sakellarides to Tina & James Bogeatjes, 1470 Westwood Lane (1000-33-2-21) (R) $415,000

MATTITUCK (11952)

• Thomas & Nora Libretto Trust to Veronica Stelzer, 130 Meday Avenue (1000-113-10-3) (R) $575,000

• Estate of Kathleen Neumann to Tara & James Neumann & Michael Neumann, 750 East Mill Road (1000-107-1-1.003) (R) $320,000

NEW SUFFOLK (11956)

• Estate of Lawrence Tuthill to 945 Orchard Street LLC, 945 Orchard Street (1000-117-5-46.004) (C) $1,750,000

ORIENT (11957)

• Dale Weiner & Mitchel Cohen to Robert Pruitt & Jonathan Horowitz, 170 Orchard Street (1000-25-3-3.001) (R) $1,800,000

• Janina Caufield to Brian Tuthill, 32260 Main Road (1000-19-1-11.004) (R) $700,000

PECONIC (11958)

• Charlotte Spano to Fredy Castaneda-Arriaza & Mirsa Castaneda, 1720 Carroll Avenue (1000-75-1-22) (R) $650,000

RIVERHEAD (11901)

• Kevin Danowski to Alvaro Salan & Helin Palencia, 799 Mill Road (600-81-1-15.005) (R) $875,000

• Estate of Denise Bautista to Kevin & Julie-Ann Browne, 35 Tyler Drive (600-64-1-6.068) (R) $860,000

• 93 Main RFP LLC to 8 Main RH LLC, 6 East Main Street (600-128-6-52.002) (C) $650,000

• Friars Head Farm Inc to Rivsound LLC, 2957 Sound Avenue (600-41-2-5.001) (V) $800,000

• Jeffery & Michelle Camp to Justin & Samantha Camp, 1580 Cross River Drive (600-19-1-19.002) (R) $715,000

• 123 Scenic Lake Investors LLC to Greese Trust, 123 Scenic Lake Drive (600-82.02-1-123) (R) $580,000

• Estate of Willie Blackmon to RiverEast LLC, 9 Lewis Street (600-105-2-33) (R) $95,000

SOUTH JAMESPORT (11970)

• GCG Bayberry LLC to Sean & Carrie Farrell, 134 2nd Street (600-92-5-5.002) (R) $1,685,000

SOUTHOLD (11971)

• Estate of Elizabeth Tremblay to Jessica Lepore & Michael McGuire, 6060 Main Bayview Road (1000-78-4-46.003) (R) $1,375,000

(Key: Tax map numbers = District-Section-Block-Lot; (A) = agriculture; (R) = residential; (V) = vacant property; (C) = commercial; (R&E) = recreation & entertainment; (CS) = community services; (I) = industrial; (PS) = public service; (P) = park land; as determined from assessed values in the current tax rolls.)