Shelter Island Secondary School Honor Roll
HONOR ROLL QUARTER 1
Grade 12 High Honor Roll Recipients Elsie Mae Brigham • Harrison Clark • Lauren Gibbs • Daniel Hernandez Rivera •Lexi Jernick • Michael Kotula • Mary Kate Labrozzi • Miranda Marcello • Elena Schack • Madison Sobejana
Grade 12 Honor Roll Recipients Victoria Hernandez • Lili Kuhr • Lionardo Napoles
Grade 11 High Honor Roll Recipients Rosemund Hanley • Juliana Medina • Cayman Morehead • Jackson Rohrer • Henry Springer • Noemi Torres Leon • Ari Waife • Evan Weslek
Grade 11 Honor Roll Recipients Sadie Green-Clark • Leonel Mendez Gregorio • Nathan Sanwald
Grade 10 High Honor Roll Recipients Alexis Bartilucci • Lydia Brigham • Makayla Cronin • Natalie Mamisashvili• Logan Porzio • Lily Potter • Ryan Sanwald • Maeve Springer
Grade 10 Honor Roll Recipients Eli Green • Liam Sobejana
Grade 9 High Honor Roll Recipients Ella Fundora • Regina Kolmogorova-Weisenberg • Michelle Martinez
Grade 9 Honor Roll Recipient John Gurney
Grade 8 High Honor Roll Recipients Amara Cajamarca Goodale • Alice Potter
Grade 8 Honor Roll Recipient Dulce Pineda Alvizures
Grade 7 High Honor Roll Recipients Lida Kendall-Posner • Marco Shields
Grade 7 Honor Roll Recipients Zachary Hermosura• Larkin Morehead • Caleb Springer
Grade 6 High Honor Roll Recipients Sienna Choo • Ariebella Cronin• Sloane Katta • Noah Lava
Grade 6 Honor Roll Recipients
Adriana Campos • Kenneth Gurney • Evelyn Michalak Samuel Potter • Ryleigh Sanwald