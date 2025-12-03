Featured Story

Shelter Island Secondary School Honor Roll   

By Reporter Staff

(Courtesy image)

HONOR ROLL QUARTER 1

Grade 12 High Honor Roll Recipients Elsie Mae Brigham • Harrison Clark • Lauren Gibbs • Daniel Hernandez Rivera •Lexi Jernick • Michael Kotula • Mary Kate Labrozzi • Miranda Marcello • Elena Schack • Madison Sobejana

Grade 12 Honor Roll Recipients  Victoria Hernandez • Lili Kuhr • Lionardo Napoles

Grade 11 High Honor Roll Recipients Rosemund Hanley • Juliana Medina • Cayman Morehead • Jackson Rohrer • Henry Springer • Noemi Torres Leon • Ari Waife • Evan Weslek

Grade 11 Honor Roll Recipients Sadie Green-Clark • Leonel Mendez Gregorio • Nathan Sanwald

Grade 10 High Honor Roll Recipients Alexis Bartilucci • Lydia Brigham • Makayla Cronin • Natalie Mamisashvili• Logan Porzio • Lily Potter • Ryan Sanwald • Maeve Springer

Grade 10 Honor Roll Recipients Eli Green • Liam Sobejana

Grade 9 High Honor Roll Recipients Ella Fundora • Regina Kolmogorova-Weisenberg • Michelle Martinez

Grade 9 Honor Roll Recipient John Gurney

Grade 8 High Honor Roll Recipients Amara Cajamarca Goodale • Alice Potter

Grade 8 Honor Roll Recipient Dulce Pineda Alvizures

Grade 7 High Honor Roll Recipients Lida Kendall-Posner • Marco Shields

Grade 7 Honor Roll Recipients Zachary Hermosura• Larkin Morehead • Caleb Springer

Grade 6 High Honor Roll Recipients Sienna Choo • Ariebella Cronin• Sloane Katta • Noah Lava

Grade 6 Honor Roll Recipients
Adriana Campos • Kenneth Gurney • Evelyn Michalak Samuel Potter • Ryleigh Sanwald

Related Content