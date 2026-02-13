Shelter Island Town Board states immigration enforcement policies

Shelter Island Town Seal.

On Friday afternoon, Feb. 13, the Town Board released a statement defining official Town positions on immigration enforcement policies:

To Our Shelter Island Community,

The Shelter Island Town Board acknowledges the concerns facing our community in light of the recent federal immigration enforcement actions, across the country and specifically in our neighboring Village of Greenport. In response the Town Board affirms the following principles and commitments:

• The Shelter Island Police Department is fully committed to fair and impartial enforcement of the law, grounded in professionalism, integrity, accountability, and respect for human dignity. These standards apply to all individuals regardless of immigration status. Our goal is for all people to feel safe interacting with police officers without fear of immigration-related consequences.

• Shelter Island Town Police Department and emergency services remain focused on their core responsibilities of protecting public safety and responding to emergencies. The Shelter Island Town Police Department does not enforce civil immigration law and will not detain individuals solely on the basis of a civil immigration detainer request. Any detention must be supported by lawful authority such as a valid judicial warrant or federal criminal charge, consistent with state and federal law.

• Individuals have the right to observe, question and document immigration enforcement activities; however, active interference with such activities is a violation of federal law. (18 U.S.C. § 111)

The Town Board Further commits to the following actions:

• Working proactively to ensure that all community members, regardless of background or immigration status, feel safe calling 911, reporting crimes, attending school, participating in religious services, shopping for basic needs, accessing healthcare and commuting to work without fear.

• Communicating with our County, State, and Federal officials, as necessary, regarding the public safety impacts of federal enforcement actions and advocating for coordination, and practices that support community safety, public health and well-being. This includes sending a copy of this statement to our County, State, and Federal representatives.

• Affirming the value of the diverse backgrounds within our community and recognizing our immigrant residents as vital contributors to the fabric of Shelter Island. Every resident is an essential and valued member of our community.

~ Por favor, vea a continuación la versión en español ~

13 Febrero 2026

A nuestra comunidad de Shelter Island,

La Junta Municipal de Shelter Island reconoce las preocupaciones que enfrenta nuestra comunidad a la luz de las recientes acciones federales de aplicación de la ley migratoria, en todo el país y específicamente en nuestro vecino pueblo de Greenport. En respuesta, la Junta Municipal reafirma los siguientes principios y compromisos:

• El Departamento de Policía de Shelter Island está plenamente comprometido con la aplicación justa e imparcial de la ley, basada en el profesionalismo, la integridad, la rendición de cuentas y el respeto a la dignidad humana. Estos estándares se aplican a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Nuestro objetivo es que todas las personas se sientan seguras interactuando con los agentes de policía sin temor a las consecuencias relacionadas con la inmigración.

• El Departamento de Policía de la ciudad de Shelter Island y los servicios de emergencia permanecen centrados en sus responsabilidades principales de proteger la seguridad pública y responder a emergencias. El Departamento de Policía de la ciudad de Shelter Island no hace cumplir la ley de inmigración civil y no detendrá a personas únicamente en base a una solicitud de orden civil de inmigración. Cualquier detención debe estar respaldada por una autoridad legal, como una orden judicial válida o un cargo penal federal, conforme a la legislación estatal y federal.

• Las personas tienen derecho a observar, cuestionar y documentar actividades de aplicación de la ley migratoria; sin embargo, la interferencia activa en tales actividades es una violación de la ley federal. (18 U.S.C. § 111)

La Junta Municipal se compromete además a las siguientes acciones:

• Trabajar de forma proactiva para garantizar que todos los miembros de la comunidad, independientemente de su origen o estatus migratorio, se sientan seguros llamando al 112, denunciando delitos, asistiendo a la escuela, participando en servicios religiosos, comprando para necesidades básicas, accediendo a la atención sanitaria y desplazarse al trabajo sin miedo.

• Comunicarse con nuestros funcionarios del Condado, Estado y Federal, según sea necesario, sobre los impactos en la seguridad pública de las acciones federales de aplicación y abogar por la coordinación y las prácticas que apoyen la seguridad comunitaria, la salud pública y el bienestar. Esto incluye enviar una copia de esta declaración a nuestros representantes del Condado, Estado y Federal.

• Afirmar el valor de los diversos orígenes dentro de nuestra comunidad y reconocer a nuestros residentes inmigrantes como contribuyentes vitales al tejido de Shelter Island. Cada residente es un miembro esencial y valioso de nuestra comunidad.