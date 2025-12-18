Salaries of top Shelter Island Officials for 2026
Numbers provided by Town Hall Senior Accounts Clerk Shelby Mundy
Supervisor Amber Brach-Williams — $103,700
Deputy Supervisor Margaret Larsen — $53,100*
Town Board members — $46,400 each: Albert Dickson, Benjamin Dyett, Elizabeth Hanley
Police Chief James Read — $292,014
Highway Superintendent/Public Works Commissioner Ken Lewis Jr. — $135,100
Principal Building Inspector Reed Karen $128,125
*Ms. Larsen’s salary includes $46,400 as a base salary each Town Board member receives and a stipend as deputy supervisor of $6,700