Salaries of top Shelter Island Officials for 2026

By Reporter Staff

(Credit: Reporter file photo)

Numbers provided by Town Hall Senior Accounts Clerk Shelby Mundy

Supervisor Amber Brach-Williams — $103,700

Deputy Supervisor Margaret Larsen — $53,100*

Town Board members — $46,400 each: Albert Dickson, Benjamin Dyett, Elizabeth Hanley

Police Chief James Read — $292,014

Highway Superintendent/Public Works Commissioner Ken Lewis Jr. — $135,100

Principal Building Inspector Reed Karen $128,125

*Ms. Larsen’s salary includes $46,400 as a base salary each Town Board member receives and a stipend as deputy supervisor of $6,700

